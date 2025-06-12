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Ticaret Bakanı Bolat, “Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirge Toplantısı”nda konuşuyor Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu uçak düştü
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Dünya

Hindistan'da çok sayıda yolcunun bulunduğu uçak düştü

Hindistan'ın Gucerat eyaleti Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Ayşe İrem Çakır, Irmak Akcan, Aynur Şeyma Asan  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Hindistan'da çok sayıda yolcunun bulunduğu uçak düştü

Ankara

Hint medyasındaki haberlere göre, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanından Londra Gatwick Havalimanına giden bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Hindistan medyasında "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta bulunan yolcu sayısına ilişkin rakamlar değişiklik gösterirken, India Today, uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 242 kişinin bulunduğunu öne sürdü.

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Öte yandan "Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçaktaki yolcu sayısına ya da kazanın sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili ayrıntılar beklenirken bölgeden gelen sosyal medya görüntülerinde, havada yoğun siyah duman olduğu görüldü.

Ayrıca, havalimanı ve çevresindeki yolların kapatıldığı bilgisi paylaşılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği belirtildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletindeki uçak kazasının, kalkıştan 5 dakika sonra meydana geldiğini açıkladı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kidwai, yerel saatle 13.38'de havalanan uçağın, kalkıştan 5 dakika sonra düştüğünü bildirdi.

​​​​​​​Air India'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında düşen uçağın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, AI171 numaralı seferde uçaktaki yolcu sayısına ve kazanın sebebine ilişkin detay verilmedi.

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