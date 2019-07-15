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Dünya

Hindistan'da bina çöktü: 14 ölü

Hindistan'ın kuzeyinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayşe Doğru   | 15.07.2019
Hindistan'da bina çöktü: 14 ölü

Ankara

Hindistan'ın kuzeyinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli yağışların etkili olduğu Himachal Pradesh eyaletinin Solan kentinde 4 katlı bir bina çöktü.

Yetkililer, enkaz altında kalan kişilerden 13'ü asker 1'i sivil 14 kişi yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurtarılan 28 kişi tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül sezonunda, kötü inşa edilmiş duvar ve binalar sık sık çöküyor.

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