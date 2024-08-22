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Dünya

Hindistan ve Bangladeş'te seller nedeniyle 15 kişi öldü

Hindistan ve Bangladeş'te etkili muson yağmurlarının neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, felaketten binlerce kişi etkilendi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Hindistan ve Bangladeş'te seller nedeniyle 15 kişi öldü

Dakka

Hint basınındaki haberlere göre, Tripura eyaletinde etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, binlerce kişinin evlerini kaybettiği Tripura'da "kırmızı" alarm verdi.

Tripura'nın başkenti Agartala da dahil olmak üzere birçok bölge sular altında kalırken eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi.

Yetkililer binlerce kişinin, eyalet genelinde açılan 300'den fazla yardım kampına alındığını duyurdu.

Tripura Başbakanı Manik Saha, yaptığı açıklamada, "Durumu yakından izliyoruz ve evlerinden olanlara yardım sağlamaya odaklanıyoruz." dedi.

Bangladeş'te 4 kişi öldü

Tripura'ya komşu Bangladeş'te de sellerde nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'in doğusundaki birçok bölge harap olurken "Comilla, Feni ve Noakhali" sellerden en kötü etkilenen bölgeler oldu. Söz konusu bölgelerde elektrikler kesilirken yol bağlantıları da koptu.

Öte yandan başkent Dakka ile güneydoğudaki liman kenti Chattogram arasındaki ana kara yolunun bir kısmı sular altında kaldığı için ulaşım kesildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllüler, cep telefonlarına ulaşamadıkları mağdurlarla iletişim kuramadıklarını ve selden etkilenenlerin çoğuna ulaşmakta zorlandıklarını söyledi.

Bangladeş hükümeti ise birçok bölgede elektrik olmadığını açıkladı.

Feni'de yaşayan sel mağduru Sonia Akter "Yaklaşık 35 kişiyle bir eve sığınmış durumdayız. Su hala yükseliyor ve şu anda küçük çocuklarımız ve yaşlı aile üyelerimizle çatıdayız. Lütfen bize bir tekne gönderin. Lütfen bizi kurtarın." dedi.

Bangladeşli yetkililer, ordunun ve diğer kurumların bölgede kurtarma operasyonu başlattığını belirtti.

Bangladeş, selden Hindistan'ı sorumlu tuttu

Selden iki komşu ülke de etkilenirken birçok Bangladeşli bu durumdan Hindistan'ı sorumlu tuttu.

Dakka'daki Jagannath Üniversitesinde yaklaşık 600 öğrenci, Hindistan'ın Tripura'da bir barajın kapaklarını açarak Bangladeş'te ani sellere neden olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.

Ancak Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu iddiayı yalanladı.

Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Bangladeş'te muson yağmurları genellikle haziran ayında başlıyor.

Hindistan ve Bangladeş, Himalayalar'dan Bengal Körfezi'ne akan 54 ortak nehri paylaşıyor. İki ülke bu ortak nehirlerin sularının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

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