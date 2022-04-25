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Dünya

Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı

Sümeyye Dilara Dinçer   | 25.04.2022
Hindistan, Çin vatandaşlarının turist vizelerini askıya aldı

Ankara

Hindistan'ın, Çinli turistlerin vizelerini askıya aldığı bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, 2020'de, Kovid-19 önlemleri kapsamında, Çin'de okuyan binlerce Hint öğrencinin eğitim için Çin'e girmesinin engellemesine misilleme olarak Hindistan'dan bir adım geldi.

290 üyesi bulunan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Hindistan'ın, Çin vatandaşlarına verdiği turist vizelerini askıya aldığını duyurdu.

IATA'nın yayımladığı genelgede, Çin vatandaşlarına verilen turist vizelerinin artık geçerli olmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin Hint yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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