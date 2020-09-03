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Dünya

Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kişisel Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 03.09.2020
Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 2,5 milyon takipçisi bulunan söz konusu hesabından ulusal yardım fonu için kripto para bağışı yapılmasına yönelik birkaç içerik paylaşıldı.

Durumun anlaşılmasının ardından ele geçirilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlar kısa sürede silindi.

Twitter'dan yayımlanan açıklamada ise gizliliği ihlal edilen hesabın güvenliği için önlemler alındığı ve durumun soruşturulduğu belirtildi.

Öte yandan, Modi'nin 61 milyonun üzerinde takipçisi bulunan kişisel Twitter hesabı saldırıdan etkilenmedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimlerin Twitter hesapları 15 Temmuz'da ele geçirilmişti. Hacklenen hesaplardan kripto para bağışı çağrısı yapılmıştı.

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