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Dünya

Hillary Clinton: Esas zorunlu olan görevdeki başkanı emekliye sevk etmemizdir

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Berlinale Film Festivali'nde, kendisi hakkında hazırlanan belgeselin tanıtımında, "Esas zorunlu olan görevdeki başkanı emekliye sevk etmemizdir." dedi.

Cüneyt Karadağ   | 25.02.2020
Hillary Clinton: Esas zorunlu olan görevdeki başkanı emekliye sevk etmemizdir

Berlin

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, seçmen olarak görevdeki ABD Başkanı Donald Trump'ı emekliye sevk etmeleri gerektiğini savundu.

Clinton, Almanya'da devam eden Berlinale Film Festivali'nde, kendisi hakkında hazırlanan 4 bölümlük belgeselin tanıtımında açıklamalarda bulundu.

Seçimlerde, Demokrat Partinin adayının desteklenmesini isteyen Clinton, Demokratların adayının kim olacağını beklediklerini ve çıkan adayı destekleyeceklerini söyledi.

Clinton, "Esas zorunlu olan görevdeki başkanı emekliye sevk etmemizdir." değerlendirmesini yaptı.

"Bir sonraki ABD Başkanı olarak Beyaz Saray'da kimi görmek istediği" sorusu üzerine Clinton, "Şu an orada olanı görmek istemediğim çok açık." yanıtını verdi.

Eski Dışişleri Bakanı Clinton, ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine yargılandığı davada suçlu bulunması kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Clinton, Weinstein hakkında verilen kararın her şeyi anlattığını kaydetti.

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