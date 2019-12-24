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Dünya

Her yıl bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor

Afrika'da ekonomik nedenlerle daha iyi bir hayat için yaşanan göç dalgası kıta güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkiliyor.

Gökhan Kavak   | 24.12.2019
Her yıl bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor

Abuja

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan "Afrika'daki Ana Göç Yolları" raporuna göre, 2014-2019 yıllarında her yıl ortalama bir milyon Afrikalı kıta içerisinde göç ediyor.

Göçmenler, Afrika'daki yasa dışı göç yolları üzerinde birçok tehlikeyle karşılaşırken bu alan insan kaçakçıları için de önemli pazar oluşmasını sağlıyor.

Sadece Trans-Sahara göç yolu üzerinde yıllık 765 milyon dolarlık paranın döndüğü tahmin ediliyor.

Yasa dışı göçten elde edilen paranın önemli bir kısmı bölgedeki devlet ve hükümetlerin istikrarını olumsuz etkileyen suç örgütlerine gidiyor.

Bu yıl Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen Afrikalıların mensup olduğu ülkeler sırasıyla Fas, Cezayir, Gine, Fildişi Sahilleri ve Tunus.

Son 6 yılda Kuzey Afrika ülkeleri haricinde Avrupa'ya en çok göç Nijerya, Gine, Mali ve Eritre gibi ülkelerden yaşanıyor.

Her yıl ortalama 78 bin yasa dışı göçmen Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken yakalanıyor.

2014'ten bu yana Avrupa'ya göç etmek isteyen Afrikalıların 17 bini Akdeniz'de hayatını kaybederken kıta içerisinde yaşanan göçte hayatını kaybedenlerin sayısının ise çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

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