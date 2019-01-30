'Hepimiz Meryem'iz' kampanyası Katar'da da başladı

DOHA

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, İsrail tarafından türlü haksızlıklara maruz kalan Kudüslü kadınların sesini dünyaya duyurmak amacıyla başkent Doha'da başlatılan "Hepimiz Meryem'iz" kampanyası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dek sürecek.

Katar'da birçok kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle İsrail'in, Kudüs'te özellikle kadın ve çocuklara yönelik insanlık dışı ihlallerinin dünyaya duyurulması için uluslararası cephe oluşturulması amaçlanıyor.

Katar'daki etkinliklere Cisr Kültür Kulübü, Katar Kızılayı, Katar Üniversitesi, Uluslararası ve Arap İlişkileri Forumu, Doha Yüksek Lisans Enstitüsü, Arap Siyasi Araştırma ve İncelemeler Merkezi gibi çok sayıda kurum katılıyor.

Kudüslü kadınların sesini duyurmak amacıyla birkaç gün önce Bağcılar Belediyesi ile Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından "Hepimiz Meryem'iz'' kampanyası başlatılmıştı.

Kampanya, Kuveyt, Umman Sultanlığı, Lübnan, Ürdün, Tunus, Fas, Malezya ve Kanada gibi ülkelerde de yapılacak.

Muhabir: Serdar Bitmez,Hamdi Yıldız