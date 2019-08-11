Euro
6.14
Dolar
5.49
BIST 100
99,405.03
Altın
1,496.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Heniyye'den 'Mescid-i Aksa' uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Mescid-i Aksa'ya ve bölge sakini Filistinlilere zarar verecek olası bir adım ve Aksa'yı zaman ile mekan olarak bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz." dedi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 11.08.2019
Heniyye'den 'Mescid-i Aksa' uyarısı

Gazze

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya zarar verecek ya da İslami kimliğini değiştirecek olası bir adım konusunda uyarıda bulundu.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya ve bölge sakini Filistinlilere zarar verecek olası bir adım ve Aksa'yı zaman ile mekan olarak bölme girişimleri konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Mescid-i Aksa'da yaşananların, "İsrail ile mücadelenin dini boyutunu ortaya çıkardığını" belirten Heniyye, bu nedenle "işgalci yönetimle gerçek ilişkilere geri dönme, bu oluşumu tanımaktan vazgeçme, düşman ile her türlü normalleşmeyi durdurma ve direnişi canlandırma" çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Heniyye, Arap dünyası ve Filistin halkını, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananlar konusunda tarihi sorumluluklarını üstlenmeye davet etti.

Fanatik Yahudiler, arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Tişa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere İsrail polisinden izin talep etmişti.

İsrail polisi de bugün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 37 Filistinli yaralanmış, 14’ü hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs, 700’ü aşkın fanatik Yahudinin yaşananlara rağmen İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya gruplar halinde baskın düzenlediğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

'Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak'

'Filistin halkı ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'yı koruyacak'

Heniyye'den 'Mescid-i Aksa' uyarısı

Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırı
Fanatik Yahudilerin 'tehdidi' Aksa'da bayram namazı saatini değiştirdi

Fanatik Yahudilerin 'tehdidi' Aksa'da bayram namazı saatini değiştirdi
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor