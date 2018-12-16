Heniyye'den Abbas'la görüşmeye hazırım mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la herhangi bir mekanda görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA / Hassan Jedi

GAZZE

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Filistinli gruplar arasında geniş kapsamlı görüşmelere hazırlık için herhangi bir mekanda görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Heniyye, Hamas'ın 31. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazze'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mahmud Abbas'la Filistinli gruplar arasında geniş kapsamlı görüşmelere hazırlık ve gelecek dönemdeki ulusal çalışma gündemleri üzerinde anlaşma sağlamak için herhangi bir mekanda görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Filistin ulusal birliğinin sağlanması ve bölünmüşlüğün sona ermesi için hareketin en uzak noktaya bile gitmeye hazır olduğunu kaydeden Heniyye, Filistin ulusal birlik hükümetinin kurulması ve 2011'de Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı, Filistin davasını ve bu konuda gelecekte atılacak adımları görüşmek üzere Kahire'nin ev sahipliğinde yurt içindeki ve yurt dışındaki Filistinli liderlerin katılımıyla geniş kapsamlı toplantı yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Heniyye, "Hamas, 3 ay içinde devlet başkanlığı, genel seçimler ve Ulusal Konsey seçimleri yapmaya hazır." diye konuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'in son Gazze saldırılarında Tel Aviv'i bombalamasına ramak kaldığını ifade eden Heniyye, son askeri çatışmanın işgalcilerle çatışma yönetimi konusunda bir dönüm noktası olduğunu, Kassam Tugayları ile direniş gruplarının kudretinin yalnızca bir kısmını gösterdiğini aktardı.

"Kassam Tugayları'nın elinde emniyet hazinesi var"

Kassam Tugayları'nın elinde İsrail özel güçlerinin Gazze Batı Şeria ve diğer ülkelerdeki operasyonlarını anlamaya katkı sağlayan bir "emniyet hazinesi" olduğunu belirten Hamas lideri, söz konusu "hazine" hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, İsrail güçlerinin Gazze'ye nereden girdiği, girdiği saat ve dakikaların, ne kadar kaldıklarının Kassam Tugaylarının elinde ayrıntısıyla bulunduğuna dikkati çekti.

Heniyye, Kassam Tugayları'nın geçen ay Gazze'ye sızan İsrail güçleriyle alakalı bilgi vermek için birkaç gün içinde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Batı Şeria'da son yaşanan gerginliklere değinen Heniyye, bunun İsrail'e karşı Batı Şeria'da yeni bir ayaklanma olduğunu, Filistin halkına karşı yapılan her türlü aşağılama ve haksızlığa cevap niteliği taşıdığını belirtti.

İsrail'le normalleşme

Bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme yolunda attığı adımlara değinen Heniyye, İsrail'e seslenerek, "Bazı Arap rejimlerinin ilişkileri normalleştirme çabalarını Siyonizmin başarısı olarak görmeyin. Arap ve İslam ümmeti İsrail'den nefret ediyor." dedi.

Türkiye, Kuveyt, Lübnan, Mısır ve Katar'ı Filistin davasının yanında yer almalarından dolayı selamlayan Heniyye, aynı şekilde Filistin direnişine destek vermesinden dolayı İran'a selam gönderdi.

Gazze Şeridi'nde, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 31'inci kuruluş yıl dönümü, on binlerce kişinin katılımıyla kutlanıyor.

Kentin batısında yer alan El-Ketibe Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe on binlerce Filistinli, Filistinli grupların temsilcileri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar katıldı.

14 Aralık 1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Muhabir: Moustafa Maged Haboosh, Zeynep Hilal Karyağdı