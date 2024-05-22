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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Helsinki Üniversitesi, İsrail'deki üniversitelerle öğrenci değişim anlaşmalarını askıya aldı

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi, Gazze'deki sivil kayıplar ve kötüleşen insani durumdan ötürü İsrail'deki üniversitelerle yapılan öğrenci değişim anlaşmalarını askıya aldı.

Nuri Aydın  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Helsinki Üniversitesi, İsrail'deki üniversitelerle öğrenci değişim anlaşmalarını askıya aldı

İstanbul

Helsinki Üniversitesinin kararı, öğrencilerin İsrail'deki üniversitelerle iş birliğinin sonlandırılmasına yönelik, bir aydan fazla süren protesto gösterilerinin ardından geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'deki üniversitelerle öğrenci değişim anlaşmalarının "Gazze'deki sivil kayıplar ve kötüleşen insani durumdan ötürü" askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'deki üniversitelerle "araştırma işbirliklerinin" ise devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, açıklamada, üniversitenin Gazze'deki yüksek eğitim kurumlarının ve araştırma merkezlerinin yeniden inşasına yardımcı olmaya da kararlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Filistin yanlısı gösterilerin organizatörlerinden Vilja Hermansson ise Finlandiya kamu yayın kuruluşu YLE'ye yaptığı açıklamada, alınan kararı eleştirerek "İsrail'deki üniversitelerin bölgedeki soykırımın ortağı olduğu gerekçesiyle araştırma iş birliğinin devamının Helsinki Üniversitesinin ilkeleriyle çeliştiğini" öne sürdü.

Finlandiya'da öğrenciler, 6 Mayıs'tan bu yana Helsinki Üniversitesinin ana binası önündeki eylemleriyle üniversitenin İsrailli eğitim kurumlarıyla olan tüm öğrenci değişim anlaşmalarını ve araştırma işbirliklerini feshetmesini talep ediyordu.

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