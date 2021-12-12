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Dünya

Haydar Aliyev vefatının 18. yılında mezarı başında anıdı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 18. yılında anıldı.

Ruslan Rehimov   | 12.12.2021
Haydar Aliyev vefatının 18. yılında mezarı başında anıdı

Bakü

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında düzenlenen törene katıldı.

İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ve diğer aile bireylerinin de hazır bulunduğu törende, milli marş çalındı, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakıldı.

Resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Fahri Hiyaban'da uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, mezara çiçek bırakarak dua etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Büyükelçilik müşavir ve çalışanlarıyla Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

KKTC Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram'ın de eşlik ettiği Bağcı, mezara çelenk, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek bıraktı.

"Özlemle anıyoruz"

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bağcı, Haydar Aliyev'in Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini ifade eden "tek millet, iki devlet" sözlerinin mimarı ve modern Azerbaycan'ın kurucusu olduğunu söyledi.

Bağcı, Haydar Aliyev'in bağımsız Azerbaycan'ın bugünlere gelmesine vesile olan lider olduğunu vurgulayarak onu saygıyla andıklarını belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geldiği seviyenin Haydar Aliyev'in başlattığı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in devam ettirdiği çizgi sayesinde olduğunu vurgulayan Bağcı, şunları söyledi:

"Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin tarihi seyrine baktığımızda en köklü adımlar, başta Hazar petrolleri ve gaz anlaşmaları, Türkiye Petrolleri'ne verilen imtiyazlar ve diğer alanlardaki iş birliği anlaşmalarının tarihi derinlikleri rahmetli Haydar Aliyev'in geniş vizyon ve ufkuyla bugünlere gelmiştir. Bugün cumhurbaşkanlarımızın iradeleriyle de bu çizgide devam edilmektedir. Onu özlemle anıyoruz."

Ülkenin "kurucu lideri"

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin "kurucu lideri" olarak kabul ediliyor.

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