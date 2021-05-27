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Dünya

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda aylardır süren patlamalar durdu

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda aylardır devam eden patlamalar durdu.

İdris Sülün   | 27.05.2021
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda aylardır süren patlamalar durdu

İstanbul

Kilauea Yanardağı'nın durumunu güncelleyen Hawaii Volkan Gözlemevi, Aralık 2020'den bu yana zirve kraterinde patlamalar meydana gelen Kilauea'nın yeni lav üretmeyi "duraklattığını" bildirildi.

Yetkililer, volkanın yakında tekrar patlamaya başlayabileceğini veya bir sonraki patlamasından önce sessizlik aşamasına geçmiş olabileceğini ifade etti.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea, 157 gündür süren patlamalarda 41 milyon metreküp (11 milyar galon) lav üretti ancak son iki günde aktif lav üretmedi.

Yanardağ için alarm seviyesinin, "gözetim" seviyesinden "uyarı" seviyesine indirileceği ve havacılık için yapılan uyarıların da düşürüleceği belirtildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.


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