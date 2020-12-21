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Dünya

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

Emel Gözellik   | 21.12.2020
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Honolulu

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Hawaii Volkan Gözlemevinden yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.


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