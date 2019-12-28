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Dünya

Hawaii'de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu

Hawaii'de dün kaybolan tur helikopterinin enkazı ve içindeki 6 kişinin cesetleri bulundu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 28.12.2019
Hawaii'de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu

Ankara

Yetkililer, dün Kauai Adası'nın Na Pali sahili turuna çıktığı sırada kaybolan helikopterin adadaki bir dağın zirvesine düştüğünü açıkladı. 

Enkazın ve helikopterdeki 6 kişinin cesetlerinin bulunduğu, bir diğer yolcuyu arama çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak sabah saatlerinde sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

Sahil Güvenlik, kurbanlardan ikisinin çocuk olduğunun sanıldığını bildirdi.

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