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Dünya

Havalimanında 5 binden fazla kaplumbağa ele geçirildi

Malezya'da 5 binden fazla su kaplumbağasını yurt dışına kaçırmaya çalışan iki kişi, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 26.06.2019
Havalimanında 5 binden fazla kaplumbağa ele geçirildi

Kuala Lumpur

Malezya Polis Teşkilatının gümrük biriminden yapılan açıklamada, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu iki kişinin bavullarında yapılan aramada 5 bin 255 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulunduğu belirtildi.

Hindistan vatandaşı oldukları öğrenilen kişiler gözaltına alındı.

Bavullardaki kaplumbağaların bir kısmının telef olduğu belirtildi.

Kırmızı yanaklı kaplumbağalar, evcil hayvan ticaretinde türünün en çok rağbet gören cinsi olarak biliniyor.

Malezya, evcil hayvan kaçakçılığı için aktarma noktası olarak kullanılıyor.

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