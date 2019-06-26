Havalimanında 5 binden fazla kaplumbağa ele geçirildi
Malezya'da 5 binden fazla su kaplumbağasını yurt dışına kaçırmaya çalışan iki kişi, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.
Kuala Lumpur
Malezya Polis Teşkilatının gümrük biriminden yapılan açıklamada, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda yabancı uyruklu iki kişinin bavullarında yapılan aramada 5 bin 255 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulunduğu belirtildi.
Hindistan vatandaşı oldukları öğrenilen kişiler gözaltına alındı.
Bavullardaki kaplumbağaların bir kısmının telef olduğu belirtildi.
Kırmızı yanaklı kaplumbağalar, evcil hayvan ticaretinde türünün en çok rağbet gören cinsi olarak biliniyor.
Malezya, evcil hayvan kaçakçılığı için aktarma noktası olarak kullanılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.