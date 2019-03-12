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Dünya

Hava kirliliği yılda 8,8 milyon can alıyor

Hava kirliliği dünya genelinde yılda 8,8 kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Şerife Çetin   | 12.03.2019
Hava kirliliği yılda 8,8 milyon can alıyor

Brüksel

BRÜKSEL

Avrupalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, hava kirliliğinin dünyada her yıl 8,8 milyon kişinin hayatına mal olduğunu ortaya koydu.

European Heart Journal adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hava kirliliği dünya genelinde 8,8 milyon kişinin erken ölümüne neden oluyor.

Araştırmacılardan Prof. Dr. Thomas Münzel, "Araştırma, hava kirliliğinden kaynaklanan ölüm sayısının sigara içmekten kaynaklanan ölüm sayısından yüksek olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre 2015'te 7,2 milyon kişi sigara yüzünden hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Avrupa'da hava kirliliği 800 bin can alıyor

Avrupa genelinde hava kirliliğinin yaklaşık 800 bin kişinin erken ölümüne neden olduğunu tespit eden araştırmacılar, bu durumun ortalama yaşam süresini 2 yıl azalttığını kaydetti.

Araştırmacılar, hava kirliliğinin öncelikli olarak ciğerleri etkilediğini, dolaşım sorunlarına yol açarak kalp hastalıklarına neden olduğu için ölüm oranlarını artırdığını belirtti.

Fosil yakıtların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken araştırmacılar, böylelikle hava kirliliğinin yaşam süresine etkisinin azaltılabileceğini savundu.

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