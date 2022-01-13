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Dünya

Hapisteki eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur açlık grevi başlattı

Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'un, iki yıldan uzun süredir tutulduğu hapishanede açlık grevine başladığı bildirildi.

Ömer Erdem   | 13.01.2022
Hapisteki eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur açlık grevi başlattı

Hartum

Eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'un kızı Vefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babam İbrahim Gandur, iki yılı aşkın süredir yargılanmadan cezaevinde tutulmasını protesto için süresiz açlık grevi başlattı." dedi.

Askeri müdahaleyle 2019'da kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongrenin Genel Başkanlığını da yürüten Gandur, 1 Kasım 2021'de serbest bırakılmasından saatler sonra yeniden tutuklanmıştı.

Ulusal Kongre Partisinin 11 üyesi de yargılanmadan içeride tutulmalarına tepki olarak önceki gün açlık grevine girmişti.

İbrahim Gandur kimdir?

Gandur, 2013-2015 yıllarında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, 2015-2018 yıllarında da Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı, 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelindeki rejim karşıtı protestoların ardından ordunun 11 Nisan 2019’daki müdahalesi sonucu sona ermiş, ardından Beşir’in başında olduğu iktidar partisi Ulusal Kongre kapatılmış, farklı gerekçelerle Beşir’e yakın onlarca isim tutuklanmıştı.

Gandur’un yanı sıra Ulusal Kongre Partisi ve İslami Hareket mensubu birçok eski üst düzey isim, 29 Haziran 2020’de "düşmanca eylemler planladıkları" gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından cezaevine gönderilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'den sonra partinin başına geçen Gandur, tutuklanmasından günler önce Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçici hükümete sert eleştiriler yöneltiyordu.


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