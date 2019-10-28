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Dünya

Hamas'tan 'seçimlere hazırız' açıklaması

Hamas, Filistin genelinde yapılacak seçimlere hazır olduklarını Filistin Merkez Seçim Komitesine bildirdi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Mehmet Nuri Uçar   | 28.10.2019
Hamas'tan 'seçimlere hazırız' açıklaması

Palestinian Territory

Hamas Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Gazze'yi ziyaret eden Filistin Merkez Seçim Komitesi ile düzenlediği toplantıda seçimlere katılım konusunda tamamen hazır olduklarını ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ulusal sorumluluk çerçevesinde hareket ederek seçimlerin başarıya ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Hamas ise bir gün sonra Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

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