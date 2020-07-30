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Dünya

Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki

Hamas, Yahudi yerleşimcilerin Müslüman hacıların Arafat vakfesiyle eş zamanlı şekilde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki gösterdi.

Safiye Karabacak   | 30.07.2020
Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Gaza

Hamas yetkililerinden Rafet Nasif, AA muhabiriye yaptığı açıklamada, bu çağrılarla Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygısızlık yapıldığını ve bunun da 1,5 milyar Müslümanın duygularını provoke ettiğini belirtti. 

Aksa'ya yönelik saldırılara İslam aleminin tüm oluşumlarının tepki göstermesi gerektiğine işaret eden Nasif, İsrail'in saldırgan adımlar atmak ve bazı durumları oldu bittiye getirmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından yararlandığını kaydetti.

Nasif, Kudüs'teki Filistinlilere Mescid-i Aksa'da nöbet tutma ve onu savunma çağrısı yaptı.

İsrail basınında, Yahudi yerleşimcilerin perşembe ve cuma günü Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planladığı haberleri yer aldı.

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