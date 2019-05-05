Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas'tan İsrail saldırılarına 'savaş suçu' değerlendirmesi

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, "İsrail'in Gazze'de yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef alması, savaş suçudur. İsrail tarafı bu politikasıyla istikrar getiremeyecek." dedi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 05.05.2019
Hamas'tan İsrail saldırılarına 'savaş suçu' değerlendirmesi

Gazze

Hamas, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef almasının "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yerleşim bölgelerindeki binalar ile sivilleri hedef alması, savaş suçudur. İsrail tarafı bu politikasıyla istikrar getiremeyecek." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları başlamıştı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden dün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olmuştu. Atılan roketler nedeniyle biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

İsrail Gazze'de 120'den fazla hedefi vurdu

İsrail Gazze'de 120'den fazla hedefi vurdu

Arap Birliğinden uluslararası camiaya 'İsrail'i durdurun' çağrısı

'İsrail'in suçlarına karşı daha önce görülmemiş cevap verilecek'

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 7'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 7'ye yükseldi

Dışişleri'nden İsrail’in AA binasını hedef almasına sert tepki

Dışişleri'nden İsrail’in AA binasını hedef almasına sert tepki
'İsrail Anadolu Ajansımızı hedef aldı lanetliyoruz'

'İsrail Anadolu Ajansımızı hedef aldı lanetliyoruz'