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Dünya

Hamas yeni yönetimini belirleyeceği seçimlerin ilk etabını yarın gerçekleştiriyor

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın yeni yönetimini belirleyeceği iç seçimlerinin ilk aşaması yarın Gazze'de başlıyor.

Ekrem Biçeroğlu   | 18.02.2021
Hamas yeni yönetimini belirleyeceği seçimlerin ilk etabını yarın gerçekleştiriyor

İstanbul

AA muhabirine konuşan Hamas'a yakın bir kaynak, seçime hazırlık komitelerinin tüm düzenlemeleri tamamladığını söyledi.

Hamas'ın iç seçimleri, abluka altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Filistin dışında yapılıyor. İlk etap yarın öncelikle Gazze'de düzenlenmeye başlanacak.

Gazze'nin ardından iç seçimlere yurt dışında devam edileceğini söyleyen kaynak, işgal altındaki Batı Şeria'daki seçimlerin ise İsrail'den kaynaklanan güvenlik sorunları nedeniyle karmaşık ve temkinli bir mekanizma içinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Seçimlerin mart sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Hamas, İsrail baskısından kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle gizli koşullar altında 4 yılda bir iç seçimlerini düzenliyor. Hareket'in son iç seçimleri 2017'de yapıldı.

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