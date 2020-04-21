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Dünya

Hamas: Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz

Hamas Hareketi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Gantz arasındaki birlik hükümeti kurma konusunda varılan mutabakatın, kendilerini korkutmayacağını belirtti.

Gülşen Topçu   | 21.04.2020
Hamas: Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz

Gazze

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Binyamin Netanyahu ile Benny Gantz'ın kuracakları hükümetin Filistin halkının haklarını gasp etme, topraklarını ilhak etme ve Yahudi devleti kurma yönündeki radikal ajandalarından korkmadıklarını" ifade etti.

İsrail'de kurulan yeni "bloğun" tüm Filistinlileri "işgal karşısında direniş ve Filistin halkının haklarını müdafaa" temelinde ulusal bir strateji geliştirmeye itmesi gerektiğini kaydeden Berhum, İsrail'le barış imzalamanın "düş satmaktan" ibaret olduğunu vurguladı.

İsrail basınında dün, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Meclis Başkanı Gantz'ın "acil birlik hükümeti" kurmak için gerekli anlaşmayı imzaladığı haberleri yer almıştı.

Başbakan Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, daha önce birlik hükümeti müzakereleri çerçevesinde, Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın temmuz ayında ilhakı konusunda anlaşmıştı.


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