Euro
8.95
Dolar
7.50
BIST 100
1,564.94
Altın
1,726.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas lideri Heniye: Hareketin iç seçimleri nedeniyle birçok taraftan övgüler aldık

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, hareketin kendi içinde yaptığı seçimlere ilişkin ulusal ve bölgesel birçok taraftan tebrik mesajları aldığını söyledi.

Hamdi Yıldız   | 11.03.2021
Hamas lideri Heniye: Hareketin iç seçimleri nedeniyle birçok taraftan övgüler aldık

Gazze

Hamas'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin, seçim sonuçlarına göre Hamas'ın Gazze sorumlusu seçilen Yahya Sinvar ve rakibi Nizar Avadallah ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede "Hareketin iç seçimleri nedeniyle birçok taraftan övgüler aldık" diyen Heniye, Hamas'ın liderleri ve bağlılarının ortaya koymuş olduğu kardeşlik ruhunu överek, Sinvar'ı tebrik etti ve liderlik görevini sürdürmekteki gücüne güvendiğini dile getirdi.

Avadallah'tan da övgüyle bahseden Heniye, kendisinin Hamas Hareketi içindeki yerine bakılmaksızın önderlik rolünün devam ettiğini vurguladı.

Hamas'ın 18 Şubat'ta başlayan iç seçimlerine ilişkin dün açıklama yapan Heniye, Yahya Sinvar'ın Gazze sorumlusu olarak seçildiğini duyurmuştu.

Abluka altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Filistin dışında süren Hamas'ın seçimlerinin mart ayı sonunda bitmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD yönetimi 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 30 bin 303 Kovid-19 vakası kaydedildi
Bakan Koca: Son hafta verileri tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor
ABD'de azınlık gruplar Kovid-19 aşılama oranında beyazlara göre geriden geliyor

Benzer haberler

Hamas lideri Heniye: Hareketin iç seçimleri nedeniyle birçok taraftan övgüler aldık

Hamas lideri Heniye: Hareketin iç seçimleri nedeniyle birçok taraftan övgüler aldık

İran'da reformistler Biden'ın yaptırımları kaldırmasıyla seçimlerde 'can suyu' bulabilir

Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların dramı son bulmalı

Hamas yetkilisi Bedran: İsrail, seçim değil Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sürmesini istiyor

Hamas yetkilisi Bedran: İsrail, seçim değil Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sürmesini istiyor
Hamas Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Hamas Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı diledi
Cezayir'de 'Hirak' gösterilerinin gölgesinde girilen seçim sürecinde siyasi kriz sürüyor

Cezayir'de 'Hirak' gösterilerinin gölgesinde girilen seçim sürecinde siyasi kriz sürüyor