Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,299.50
BTC/USDT
43,008.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail ile henüz nihai bir anlaşma yapılmadı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile Gazze Şeridi’ne yönelik henüz nihai bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi.

İdiris Okuduci  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Hamas: İsrail ile henüz nihai bir anlaşma yapılmadı

Beyrut

Hamdan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile 2’nci bir esir takası ve Gazze Şeridi’nde tam ateşkes konusunda açıklamalarda bulundu.

İsrail ile şu ana kadar nihai olarak ateşkes ve esir takası konusunda yapılmış bir anlaşmanın olmadığının altını çizen Hamdan, bazı teklifler ve öneriler aldıklarını, Hamas olarak bunun üzerinde çalıştıklarını, Filistin halkının çıkarları göz önünde bulundurarak karar alacaklarını söyledi.

Paris’teki toplantıda olası anlaşmaya ilişkin genel çerçeve taslağını Hamas’ın teslim aldığını belirten Hamdan, "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik tüm saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi’ndeki tüm işgal güçlerini çekmesi esasında anlaşmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma taslağı üzerinde durduklarını aktaran Hamdan, çalışmalara ilişkin "Gazze’deki halkımızın üzerinde 17 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması, yeniden imar ve ciddi esir takası anlaşması da yer alıyor." dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Doha'da görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek
Bakan Özhaseki: Bütün depremzede kardeşlerimizin evlerini teslim edeceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır

Benzer haberler

Avusturya'da İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi

Avusturya'da İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi

Hamas: İsrail ile henüz nihai bir anlaşma yapılmadı

Fransa'da Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes talebiyle gösteri düzenledi

Filistin Yönetimi, İsrail'in Refah kentinde yeni bir "soykırımına" karşı uyardı

Filistin Yönetimi, İsrail'in Refah kentinde yeni bir "soykırımına" karşı uyardı
İngiltere'de yüz binlerce kişi "Gazze'de soykırımın durdurulması" için yürüdü

İngiltere'de yüz binlerce kişi "Gazze'de soykırımın durdurulması" için yürüdü
İsrail'in 120 gündür saldırdığı Gazze'de 12 bin çocuk öldürüldü

İsrail'in 120 gündür saldırdığı Gazze'de 12 bin çocuk öldürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet