Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,918.00
BTC/USDT
60,659.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, hareketin yeni Siyasi Büro Başkanını seçmek için istişarelere başladı

Hamas Hareketi, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başladığını duyurdu.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 03.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Hamas, hareketin yeni Siyasi Büro Başkanını seçmek için istişarelere başladı

Gazze

Hamas'tan yapılan açıklamada, hareketin, geçen yıllarda birçok liderini kaybetmiş olmasına rağmen kurumsallaşmış yapısı ile hızlıca yeni liderler seçmeyi başardığı ifade edildi.

Açıklamada, Heniyye suikastının ardından Siyasi Büro ile Şura Konseyinin yeni lideri seçmek için hemen istişarelere başladığı kaydedildi.

Heniyye'nin, sadece Hamas'ın değil Filistin halkı, Arap ve İslam dünyası ile tüm dünyanın kaybı olduğu aktarılan açıklamada, dünyanın her yerinden gelen dayanışma görüntülerinin bunun en güzel kanıtı olduğu dile getirildi.

Açıklamada, Heniyye'nin suikasta uğramasının Hamas'ın ve Filistin direnişinin azim ve kararlılığını artırmaktan başka bir işe yaramayacağı, onun kanının direniş ateşini daha da harlayacağı belirtildi.

Basın ve sosyal medya platformlarında hareketin liderliğine bazı isimlerin atanmasıyla ilgili gündeme gelen haberlerin asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, istişareler bittiğinde sonucun kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Heniyye'nin naaşı dün Katar'ın başkenti Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan: İsmail Heniyye hayatını halkının özgürlüğüne adamış bir kahramandı
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz: Nehirden denize özgür bir Filistin'in varlığı bizim yeni kızılelmamız
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi
Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Hamas, hareketin yeni Siyasi Büro Başkanını seçmek için istişarelere başladı

Hamas, hareketin yeni Siyasi Büro Başkanını seçmek için istişarelere başladı

Birçok ilde vatandaşlar İsmail Heniyye için yürüdü

Dünyanın birçok ülkesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikast protesto edildi

Suikasta uğrayan Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor

Suikasta uğrayan Heniyye için taziyeler Doha'da kabul ediliyor
Hamas'ın İran temsilcisine göre, Heniyye büyük olasılıkla dışarıdan füze ya da mermiyle öldürüldü

Hamas'ın İran temsilcisine göre, Heniyye büyük olasılıkla dışarıdan füze ya da mermiyle öldürüldü
Doha'da bazı binalara Filistin bayrağı ve İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yansıtıldı

Doha'da bazı binalara Filistin bayrağı ve İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yansıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet