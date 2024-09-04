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Dünya

Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in talebiyle bugün toplanacak olmasını kınadı

Hamas Hareketi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in acil talebiyle bugün toplanacak olmasını şaşkınlıkla karşılayarak, kınadı.

ABDULSALAM FAYEZ, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hamdi Yıldız  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in talebiyle bugün toplanacak olmasını kınadı

İstanbul

Hamas, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin durumuna ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in acil talebiyle bugün toplanacağını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki savunmasız Filistin halkına karşı yürütülen soykırım savaşı devam ederken, BM Güvenlik Konseyi'nin bugün Siyonistlerin (İsrail'in) talebi üzerine, direniş tarafından tutulan İsrailli esirlerin durumunu tartışmak üzere toplanması, şaşkınlığı ve kınanmayı uyandırıyor." ifadelerine yer verildi.

"Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin akıbetinin yalnızca savaş suçlusu Netanyahu'nun elinde olduğuna" dikkat çekilen açıklamada, direnişin elinde tuttuğu 6 İsrailli esirin ölüm sebebine ilişkin İsrail'in yalan söylemlerine artık kimsenin inanmadığı vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, "Netanyahu'nun askeri gerilimi tırmandırma politikası ve esirleri zor kullanarak kurtarma girişimi başarısız oldu ve kendi ordusunun eliyle daha fazla esirin ölümüne yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas, 6 İsrailli esirin Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında öldüğünü belirtmişti.

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