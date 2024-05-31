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Dünya

Hamas: Biden’ın kalıcı ateşkes önerisine olumlu bakıyoruz

Ekip  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Hamas: Biden’ın kalıcı ateşkes önerisine olumlu bakıyoruz

Ankara

Hamas, "Biden’ın (Gazze’de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz." açıklamasında bulundu.

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