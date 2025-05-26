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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı

Hamas Hareketi'nin, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi.

Hamdi Yıldız  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı

İstanbul

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hamas, Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etti.

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İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Hamas'ın Filistin halkının çıkarları ve devam eden soykırımın durdurulması amacıyla Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.

Kaynak, söz konusu ateşkes önerisine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.


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