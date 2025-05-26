Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı
Hamas Hareketi'nin, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi.
İstanbul
Hamas'a yakın Filistinli bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Hamas, Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etti.
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İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Hamas'ın Filistin halkının çıkarları ve devam eden soykırımın durdurulması amacıyla Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.
Kaynak, söz konusu ateşkes önerisine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
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