Hamas, 11 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.
Kudüs/Gazze
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi.
Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli esirin serbest bırakılacağını ifade etti.
Ensari, serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 30'nun 18 yaş altı çocuk, 3'nün de kadın olduğunu kaydetti.
Hamas: Bugün serbest bırakılması planlanan 33 esirin listesini aldık
Hamas, ilerleyen saatlerde İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin listesini aldıklarını duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan 3'ü kadın, 30'u çocuk olmak üzere 33 esirin listesinin teslim alındığı belirtildi.
Açıklamada, bugün serbest bırakılacak kadın esirlerin şunlar olduğu kaydedildi:
1- Yasemin Teysir Abdurrahman Şaban / Cenin
2- Attaf Yusuf Muhammed Ceradat / Cenin
3- Nufuz Cad Arif Hammad / Kudüs
Açıklamada, bugün serbest bırakılacak çocukların isimleri ise şöyle sıralandı:
1- Adem Abbude Haşan Gays / Kudüs
2- Selahaddin Muhammed Salah Hedra / Kudüs
3- Ömer İbrahim Ömer Ebu Meyyale / Kudüs
4- Muhammed Muhenned Muhammed Ebu Humus / Kudüs
5- Muntasır Mahmud Hatim eş-Şuşe / Beytüllahim
6- Abdulaziz İsam Muhammed Abu Semra / Batı Şeria
7- Yusuf Abdullah Avde el-Hatib / Ramallah ve Al-Bire
8- Ahmed Beşşar Cuma Ebu Alya / Ramallah ve Al-Bire
9- Nedim Muhammed Hüseyin Ebu Arra / Tubas
10- Abdulziz Ahmed Şahir Matan/ Ramallah ve Al-Bire
11- Ala Muhammed Ruşdi Matan/ Ramallah ve Al-Bire
12- Muhammad Samih Cevdet Süleyman / Ramallah ve Al-Bire
13- Abdullah Ekrem Muhammed İhlil / El Halil
14- Cevad Tevfik Yusuf Kamil / Cenin
15- Halil Firas Halil Heykel / Kudüs
16- Muhammed Gazi Mürşid / El Halil
17- Ahmed Nezih Dib Ebu Adi / Ramallah
18- Eyhem Mahmud Musa Nahleh / Ramallah
19- Salah Umran Muhammed Salah / Beytüllahim
20- Dücane Mahmud Musa Atun / Kudüs
21- Yezen Husam Ali Abu Kubeyta / El Halil
22- Hamza Salih Muhammed Davud / Kalkiliyye
23- Kasem Halid Mahmud El-Allami / El Halil
24- Yahya Nasrullah Mustafa Aside / Nablus
25- Muhammed Gazi Muhammed Nezzal / Cenin
26- Yenal Heysem Emindar Salih / Ramallah ve El-Bire
27- Meşal Nimr Nayif Beni Cabir / Nablus
28- Yezen Eymen Abdulgani Beni Cabir / Nablus
29- Muhammed Hani Ratib Heymuni / Kudüs
30- Halid Ebu Asab / Kudüs
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.
Katar Dışişleri Bakanlığı bu akşam yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.