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Dünya

Halk Bankası'nın ABD'deki davada reddihakim başvurusu kabul edilmedi

ABD'deki Halk Bankası davasında New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, bankanın reddihakim başvurusunu reddetti.

Betül Yürük   | 24.08.2020
Halk Bankası'nın ABD'deki davada reddihakim başvurusu kabul edilmedi

New York

Mahkeme, Halk Bankası'nın 14 Temmuz'da yaptığı reddihakim talebi başvurusuna ilişkin kararını açıkladı. 

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, kararında mahkemenin ''tarafsız'' olduğu gerekçesiyle Halk Bankasının reddihakim talebini kabul etmedi.

Halk Bankası avukatları geçen sene aralık ayında da reddihakim talebinde bulunmuş, mahkeme bankanının söz konusu talebini reddetmişti.

Öte yandan Halk Bankası avukatları davanın görülmesine Mart 2022'de başlanmasını teklif etmiş, savcılık makamı ise Şubat 2021'i önermişti, ancak Yargıç Berman, davanın ne zaman görüleceğine ilişkin kararını henüz açıklamadı.

Halk Bankası'na "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği'' suçlaması yöneltiliyor.



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