Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi
Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi.
Halab
Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye rejimine ait uçakların Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 2'si basın mensubu 12 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Basın mensuplarının kimlikleri, Ahmet Ömer ve Alaa Abraş olarak açıklandı.
Yerel kaynaklar, daha önce saldırının SU-24 tipi Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirmişti.
Halep ve İdlib'deki çatışmalar
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak İdlib'in genelinde hakimiyet sağlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.