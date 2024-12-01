Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,713.50
BTC/USDT
97,083.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi.

Ahmet Karaahmet  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

Halab

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye rejimine ait uçakların Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 2'si basın mensubu 12 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Basın mensuplarının kimlikleri, Ahmet Ömer ve Alaa Abraş olarak açıklandı.

Yerel kaynaklar, daha önce saldırının SU-24 tipi Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirmişti.

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak İdlib'in genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
Çocuklarına yemek yapan babanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz

Benzer haberler

Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

Beşşar Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

İsrail ateşkes sonrası Lübnan'ın güneyine ilk kez hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında 15 kişi öldü

İsrail ordusunun Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında 15 kişi öldü
Ukrayna: Rusya, ülkeye en yoğun hava saldırılarından birini başlattı

Ukrayna: Rusya, ülkeye en yoğun hava saldırılarından birini başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet