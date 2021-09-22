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Dünya

Hak İnsani Yardım Derneği'nin Çad'daki yetimhane ve medresesi faaliyete başladı

Hak İnsani Yardım Derneği tarafından hayırseverlerin desteğiyle Çad’da inşa edilen yetimhane ve medrese faaliyete başladı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 22.09.2021
Hak İnsani Yardım Derneği'nin Çad'daki yetimhane ve medresesi faaliyete başladı

İstanbul

Hak İnsani Yardım Derneği’nden yapılan açıklamada "Biz Ümmetiz Yetimhanesi ve Medresesinde" 300 yetimin eğitim aldığı ve 100 yetimin de yatılı olarak kaldığı belirtildi.

3 bin metrekare alana inşa edilen yetimhanede bulunan 4 sınıf, 2 yemekhane, 1 mescit ve geniş bir bahçeyle öğrencilerin daha rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürebileceği ifade edildi.

Öğrenciler, medresede İslami ilimlerin yanı sıra fen bilimleri alanında da eğitim görecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hak İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Koordinatörü Enes Gökçeoğlu, birçok alanda liyakatli ve üretken gençler yetiştirmeyi ve Çad halkının ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlamak istediklerini belirtti.

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