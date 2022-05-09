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Dünya

Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için kriz masası kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için bu ülkede kriz masası kurulduğunu söyledi.

Behlül Çetinkaya   | 09.05.2022
Haiti'de kaçırılan 8 Türk'ün kurtarılması için kriz masası kuruldu

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haiti'de içinde 8 Türk vatandaşının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılması olayına ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Takip ediyoruz. Bir kriz masası kurdular Haiti'de şu anda." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kabine toplantısı nedeniyle Haitili mevkidaşıyla görüşemese de mesaj gönderdiğini belirterek, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi'nin hem Haiti İçişleri Bakanı hem de Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

Türkiye'nin Port-au-Prince Fahri Konsolosu'nun da gelişmeleri takip ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz oraya (Haiti) akredite. Yani en kısa zamanda kurtarmak için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını bize söylediler. Takip ediyoruz." dedi.

Kaçırma nedeni olarak fidye ihtimalinin düşünüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir bilginin de olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili ve Paraguaylı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ve Paraguay'ın yeni Dışişleri Bakanı Julio Arriola ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Haitili mevkidaşı Geneus, Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasına ilişkin bir görüşme yaptı.

Çavuşoğlu bir diğer görüşmesinde ise, Arriola'yı Paraguay Dışişleri Bakanlığı görevine gelmesinden dolayı tebrik etti.

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