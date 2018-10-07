ANKARA

Karayipler'de yer alan Haiti'de meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yetkililer Haiti'nin kuzeyinde meydana gelen depremde en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle Adası'nda çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 11,7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Haiti'de Ocak 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Muhabir: Emel Öz Gözellik

