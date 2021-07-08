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Dünya

Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlendiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Sinan Doğan   | 08.07.2021
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast şüphelilerinden 4'ü öldürüldü

Bolivar

Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti güvenlik güçleri, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke geneli geniş çaplı operasyon başlattı.

Yetkililer, polisin yerlerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyonunda 4 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Haiti Başbakanı Claude Joseph, saldırganların yabancı paralı askerler olduğunu, İngilizce ve İspanyolca konuştuklarını belirtti.

Öte yandan yapılan incelemeye göre, Devlet Başkanı Moise'ye saldırı esnasında 12 kurşunun isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

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