Haiti Başbakanı Lafontant istifa etti

Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant, hükümetin geri çektiği akaryakıta zam planına karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarının ardından istifa etti.

anasayfa > dünya 14.07.2018 Ankara

Haiti Başbakanı Lafontant istifa etti

PORT-AU-PRINCE 

Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, istifa mektubunu Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye sunduğunu belirtti.

Milletvekilleri, Lafontant'dan, 6-8 Temmuz'da hükümetin geri çektiği akaryakıta zam planına karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili sorulara cevap vermesini istemişti.

Haiti'de akaryakıta yüzde 38 ila 51 zam yapma planı üzerine 6 Temmuz'da gösteriler patlak vermiş, hükümet, ertesi gün planı rafa kaldırmıştı. Gösteriler sırasında en az 7 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhabir: Emel Öz Gözellik

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