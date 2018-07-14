Haiti Başbakanı Lafontant istifa etti

PORT-AU-PRINCE
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant, Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, istifa mektubunu Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye sunduğunu belirtti.
Milletvekilleri, Lafontant'dan, 6-8 Temmuz'da hükümetin geri çektiği akaryakıta zam planına karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili sorulara cevap vermesini istemişti.
Haiti'de akaryakıta yüzde 38 ila 51 zam yapma planı üzerine 6 Temmuz'da gösteriler patlak vermiş, hükümet, ertesi gün planı rafa kaldırmıştı. Gösteriler sırasında en az 7 kişi yaşamını yitirmişti.
Muhabir: Emel Öz Gözellik