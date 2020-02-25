Euro
6.64
Dolar
6.12
BIST 100
115,519.60
Altın
1,641.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hafter'den Trablus'ta sivillere saldırı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı.

Suheir K. M. Alkharraz,Halime Afra Aksoy   | 25.02.2020
Hafter'den Trablus'ta sivillere saldırı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Libyan

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerinin başkentteki Ebu Selim ilçesine roketli saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda, aynı aileden 3'ü çocuk 5 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Ateşkesin yeniden ve tekrarlanarak ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, Hafter milislerinin sivilleri hedef alarak siciline yeni suçlar eklemeye devam ettiği aktarıldı.

Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla Libya yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına ve Berlin Konferansı'nda yapılan ortak ateşkes çağrılarına rağmen Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlale devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı

Benzer haberler

Hafter'den Trablus'ta sivillere saldırı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Hafter'den Trablus'ta sivillere saldırı: 3'ü çocuk 5 yaralı

UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacak

Libya İçişleri Bakanı Başağa: Trablus'ta asayişi sağladık

BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Libya'da Hafter'e ait üsse indi

BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Libya'da Hafter'e ait üsse indi
AB'den Libya'da çatışmalara son verilmesi çağrısı

AB'den Libya'da çatışmalara son verilmesi çağrısı
Libya'daki UMH BM gözetiminde Hafter ile yürütülen müzakerelerin tümünü askıya aldı

Libya'daki UMH BM gözetiminde Hafter ile yürütülen müzakerelerin tümünü askıya aldı