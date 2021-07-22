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Dünya

Hacılar, bayramın üçüncü gününde de Mina'da şeytan taşladı

Muhammed Semiz   | 22.07.2021
Hacılar, bayramın üçüncü gününde de Mina'da şeytan taşladı

Suudi Arabistan

Kutsal topraklardaki Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Mina'da şeytan taşladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, hacılar, bayramın üçüncü gününde de Mina'ya yöneldi.

Bayramın ilk günü tavafın ardından sa'y yapan; kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, dün olduğu gibi bayramın üçüncü gününde de Cemarat'a geçerek, sırasıyla "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac sezonu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

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