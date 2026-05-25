Hacı adaylarının Arafat yolculuğu başlıyor

Hac ibadeti için Suudi Arabistan'a giden Türk hacı adayları, Arafat vakfesi gerçekleştirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Mekke'deki Hac İdare Merkezi'nde AA muhabirine, alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda olduklarını söyledi.

Türkiye'den gelen hacı adaylarına hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Demirhan, hacı adaylarının Medine ve Cidde üzerinden Mekke'ye gelişinin tamamlandığını anlattı.

Süreçte son aşamaya gelindiğini dile getiren Demirhan, "Haccın en önemli safhalarından birisi olan Arafat vakfesine saatler kaldı. Bugün saat 14.00 itibarıyla bütün hacılarımız, otellerinden alınarak peyderpey gece yarısına kadar Arafat'a ulaştırılmış olacak. Şu ana kadar ülkemizden gelen hacılarımıza gerek iaşe noktasında gerek yerleşim, konaklama noktasında gerekse sağlık, irşat, fetva hizmetleri ve rehberlik hizmetleri noktasında ekiplerimiz marifetiyle hizmetler yürütmeye çalıştık. Elhamdülillah, sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Bütün hacılarımızın huzuru, güveni ve ibadetlerini en sahih, en doğru bir şekilde yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yüzlerce arkadaşımız, ekiplerimiz marifetiyle sahada teyakkuz halindeyiz." diye konuştu.

Demirhan, hac ibadetinin en kritik noktası Arafat vakfesine saatler kaldığına işaret ederek, "Arafat süreci en hassas, en dikkatli olmamız gereken, koordinasyonu sağlam olması gereken bir süreçtir, lojistik bir operasyondur. Burası için de arkadaşlarımız, Koordinasyon İskan Ekip Başkanlığımız marifetiyle günlerdir titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Gerek ulaşım konusunda gerek yemek konusunda gerekse sağlık hizmetleri konusunda bütün hazırlıklarımız tamam. Bugün saat 14.00 itibarıyla, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın başlatmasıyla inşallah intikal süreci gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının otellerinden belli disiplin içinde ve peyderpey alınarak otobüslerle Arafat'a ulaştırılacağını anlatan Demirhan, Arafat ve Mina'da sağlık hizmetleri noktasında bazı tedbirlerin alındığını dile getirdi.

"Arafat vakfelerini en güzel şekilde ve sağlıkla yapabilmeleri için tedbirler aldık"

Demirhan, hastanede olan ve yürümekte güçlük çeken hacı adayları için alınan önlemlere ilişkin, "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık ekibimiz, Sağlık Ekip Başkanlığımız marifetiyle ciddi tedbirler aldılar. Yürüyemeyecek durumda olan hacı adaylarımız için yine aynı şekilde özel otobüsler vasıtasıyla Arafat'a intikalleri gerçekleşecek. Yine aynı şekilde hastanelerde yatan hacı adaylarımız var. Onların da hac ibadetlerini, Arafat vakfelerini en güzel şekilde ve sağlıkla yapabilmeleri için tedbirler aldık. Ambulanslarımızla inşallah onların Arafat'a intikalini, Arafat'tan tekrar Mekke-i Mükerreme'ye, hastanelere intikalini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Bu yılki haccın sağlık ve huzurla geçmesini temenni eden Demirhan, bütün hacıların en güzel şekilde hac farizalarını eda edip tekrar yurda dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

"19 Haziran'a kadar dönüşler sürecek"

Demirhan, Arafat'taki vakfenin hac ibadetinin farzı olduğunun altını çizerek, şunları belirtti:

"Bizler de bütün hacılarımızın Arafat'a çıkmalarını önemsiyoruz. Bu konuda bütün tedbirleri aldık. Arafat'a bütün hacılarımızı çıkaracağız. Arafat'tan tahliyeden sonra Mekke-i Mükerreme'ye bütün hacılarımız gelecek. Önce Müzdelife, sonra Mina aşamaları yapıldıktan sonra... Mina'da şeytan taşlanacak, Müzdelife'de vakfe yapılacak. Sonra ziyaret tavafıyla hac ibadeti tamamlanmış olacak. İkinci, üçüncü günlerde de şeytan taşlama ibadetleriyle devam edilecek. Sonraki süreçlerde belli bir takvime göre gelen hacılarımız, yine belli bir takvimle dönüşlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Arafat'tan sonra, bayramın 5. günü itibarıyla dönüşlerimiz başlayacak, 19 Haziran'a kadar da ülkemize devam edecek."

"Sıcakların çok yüksek olduğu bir dönem"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Demirhan, yoğun bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Kalabalıkların çok fazla yoğun, sıcaklıkların çok yüksek olduğu bir dönemde bulunduklarına dikkati çeken Demirhan, "Burada özellikle sağlık konusunda çok dikkatli olunması gerekiyor. Sürekli hacılarımıza tavsiyelerimiz var. Çok fazla sıcağa çıkmamalarını, özellikle Arafat'ta 10.00 ile 14.00 saatleri arasında zorunlu bir hal olmadıkça dışarıya çıkmamalarını, çadırlardan çıkmamalarını, bol su tüketmelerini özellikle tavsiye ediyoruz." dedi.

Demirhan, hacı adaylarının manevi atmosferi yaşamaları için bütün tedbirleri aldıklarını vurguladı.

"Hacı adaylarımızdan 10 vatandaşımız maalesef vefat etti"

Hacı adaylarından yaşamını yitiren ve hastanede tedavi görenlere ilişkin Demirhan, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar gerek Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla gerekse seyahat acenteleri vasıtasıyla gelen hacı adaylarımızdan 10 vatandaşımız maalesef vefat etti. Biz de kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu topraklarda vefat ettiler. Şu an hastanelerde yatan, yine yoğun bakım ve normal serviste yatan hastalarımız var. Onlara da şifalar diliyoruz. Onlar için de bütün tedbirleri aldık. Arafat'a intikallerini yine ambulanslar vasıtasıyla sağlayıp Arafat vazifelerini yaptırmış olacağız."

Demirhan, hacıların kurbanlıklarının belli bir disiplin içinde bayramın birinci günü kısa zamanda kesilerek bitirileceğini sözlerine ekledi.