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Dünya

Hacı adayları kutsal topraklarda

Türk hacı adaylarından bugün itibarıyla 74 bin 378'i kutsal topraklara ulaştı.

Orhan Topal   | 03.08.2019
Hacı adayları kutsal topraklarda

Mekke

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan yüz binlerce Müslüman, hac görevini ifa etmek üzere kutsal topraklara geliyor.

Türkiye'den ilk kafilenin 5 Temmuz'da yola çıkmasıyla başlayan süreçte, Türk hacı adaylarından bugün itibarıyla 74 bin 378'i Mekke ve Medine'ye ulaştı.

Dünya genelinde ise 1,5 milyon civarında hacı adayının Mekke'ye intikalinin sağlandığı öğrenildi.

Son hacı kafilesinin 5 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıkmasıyla bu yıl hac görevini yerine getirmek için 80 bin civarında Türk hacı adayının kutsal topraklarda buluşması bekleniyor.

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