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Dünya

Guterres'ten video mesajlı BM Genel Kurulu önerisi

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Genel Kurulu toplantılarının bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, liderlerin video mesaj göndermesi önerisinde bulundu.

Betül Yürük   | 20.05.2020
Guterres'ten video mesajlı BM Genel Kurulu önerisi

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl eylülde dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, liderlerin video mesaj göndermesi önerisinde bulundu.

Guterres, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun başkanına gönderdiği mektupta, liderlerin salgın nedeniyle büyük ihtimal eylül ayında New York'a seyahat edemeyeceğini ve bu yıl 75'incisi düzenlenmesi planlanan zirvenin farklı bir yöntemle yapılabileceği belirtti.

Antonio Guterres, devlet ve hükümet başkanlarının BM 75. Genel Kurulu toplantılarına daha önceden kaydedilmiş video mesajlar gönderebileceğini önerdi.

Dünya liderlerinin katıldığı en büyük diplomasi platformu BM Genel Kurulu Görüşmeleri, her yıl eylül ayında New York'ta düzenleniyor.

New York ise dünyada Kovid19'dan en fazla etkilenen ABD'de salgının merkezi konumunda bulunuyor.

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