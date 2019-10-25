Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,505.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres "Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç daha önemli hale geldi." dedi.

Betül Yürük   | 25.10.2019
Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasi sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması yönünde." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin Suriye'nin kuzey doğusundaki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtlayan Guterres, gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ve tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu belirtti.

Guterres, ''Suriye'nin kuzey doğusunda herhangi bir çatışma olmamasından memnunum. Son yaşananlar bize artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın zamanının geldiğini gösterdi, siyasi süreç her zamankinden daha önemli hale geldi ve şu an tüm çabalarımız bu trajik faslı sonlandıracak siyasi sürecin ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması yönünde.'' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası insani hukuk ve sivillerin korunmasına da vurgu yapan Guterres, Suriye'deki yabancı DEAŞ savaşçıları konusunun ise ''zor bir sorun'' olduğunu ve bu duruma uluslararası toplumun çözüm bulması gerektiğini aktardı.

Dünya genelindeki hükümet karşıtı protestolar

Guterres, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya dünyanın birçok yerinde ekonomik sorunlar, eşitsizlik, yolsuzluk ve ayrımcılık gibi nedenlerle protesto dalgalarının yaşandığına da işaret etti.

İnsanların siyasi kurumlara güveninin giderek azaldığını belirten Guterres, "Protestoların olmadığı yerlerde bile insanlar sorunlar yaşıyor ve seslerinin duyulmasını, sosyal ekonomik ve finansal alanlarda eşit koşullara sahip olmak, insan haklarına saygı duyulması ve kendi hayatlarını etkileyen kararlarda söz hakkı almak istiyor." diye konuştu.

Guterres, şiddet ve can kayıplarının yaşandığı protestolardan derin endişe duyduğunu vurgulayarak, "Hükümetler, ifade özgürlüğü, barışçıl gösteri ve sivil alanları korumakla yükümlü. Güvenlik güçleri, uluslararası insan hakları gereği maksimum itidal göstermek zorunda. Göstericileri ise Gandhi, Martin Luther King ve diğer şiddet karşıtı örneklerin yolundan gitmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu

Guterres'ten, Suriye'de siyasi süreç vurgusu

ABD'den YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

'Türkiye'nin bu başarı hikayesini anlatması gerekiyor'

Orgeneral Güler Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Orgeneral Güler Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı Parly ile görüştü
'Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırasını uygulayanların haklarına saygı duyulacak'

'Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırasını uygulayanların haklarına saygı duyulacak'