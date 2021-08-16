Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7,51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.