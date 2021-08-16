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Dünya

Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 16.08.2021
Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7,51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



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