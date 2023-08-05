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Dünya

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı 17'ye yükseldi

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde yer alan tatil beldesi Şovi'de iki gün önce meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı 17'ye yükseldi Kaynak: Gürcistan İçişleri Bakanlığı

Tiflis

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ağustos'ta Şovi'de meydana gelen toprak kaymasından sonra bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 400 kişilik arama kurtarma ekibi, polis ile ordu mensuplarının katıldığı, havadan da helikopterlerle desteklenen çalışmalarda şimdiye kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Kayıp 19 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.

Kayıplar arasında çocuklar var

İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kayıplar arasında maalesef çocuklar var, 7 veya 8 çocuk var." dedi.

Ulusal yas ilan edilmişti

Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'ta "ulusal yas" ilan edildiğini açıklamıştı.

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