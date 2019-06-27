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Dünya

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te protestolar devam etti

Tiflis'te geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 7. gününde de devam etti.

Davit Kachkachishvili   | 27.06.2019
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te protestolar devam etti

Tiflis

Tiflis'te geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 7. gününde de devam etti.

Başkent Tiflis'te Şota Rustaveli Caddesi'ndeki parlamento binasının karşısında gece saatlerinde bir araya gelen göstericiler, Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifa etmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Tiflis'teki 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci günü oturumuna Rus milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki göstererek parlamento binasına zorla girmeye çalışanların emniyet güçleri tarafından dağıtılması sırasında çok sayıda kişinin yaralanmasından İçişleri Bakanı'nı sorumlu tutan protestocular, hükümetin göstericilere karşı orantısız güç kullandığını savundu.

Protesto sırasında halka hitaben konuşan gösterinin organizatörleri, 21 Haziran'da emniyet güçlerince gözaltına alınan 300'den fazla protestocunun serbest bırakıldığını bildirdi.

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