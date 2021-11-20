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Dünya

Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili daha donanımlı bir askeri hastaneye nakledildi

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, başkent Tiflis'teki hapishane hastanesinden, daha donanımlı bir askeri hastaneye sevk edildi.

Davit Kachkachishvili   | 20.11.2021
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili daha donanımlı bir askeri hastaneye nakledildi

Gori

Saakaşvili'nin avukatlarından Nika Gvaramia, Gldani semtindeki 18. hapishanenin hastanesinde tutulan ve 18 Kasım'da baygınlık geçiren Saakaşvili'nin, gece yarısında Gori kentindeki askeri hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Gvaramia dün yaptığı açıklamada, Saakaşvili'nin Gori'deki hastaneye kaldırılması durumunda 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana 50 gündür sürdürdüğü açlık grevini de sonlandıracağını duyurmuştu.

Saakaşvili'ye destek için açlık grevini sürdüren 10 muhalefet milletvekili ve ünlü Gürcü opera sanatçısı Paata Burçuladze de açlık grevini sonlandırdı.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

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