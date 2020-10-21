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Dünya

Gürcistan'da rehine krizi

Gürcistan'da banka soymak amacıyla 19 kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan, 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ile parayı getiren polisi yanına alarak olay yerinden ayrıldı.

Davit Kachkachishvili   | 21.10.2020
Gürcistan'da rehine krizi Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Gürcistan'da banka soymaya çalışan saldırgan, çok sayıda kişiyi rehin aldı

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde banka soymaya çalışan bir saldırganın, çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, sokak ve caddeleri ulaşıma kapattı. ( Davit Kachkachishvili - Anadolu Ajansı )

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e 300 kilometre mesafedeki 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde öğle saatlerinde bir bankaya giren ve 19 kişiyi rehin alan saldırgan, olay yerine gelen polis güçlerinden banka binasından uzaklaşmalarını talep etti. 

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zugdidi kentinde bir bankaya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, silah tehdidiyle banka çalışanlarını rehin aldığı belirtildi.

Olay yerine polis özel kuvvetleri gönderildi ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldı.

500 bin dolar talep etti

Irakli Kvaratskhelia adında bir rehine üzerinden taleplerini bir Gürcü televizyon kanalına ileten soyguncu, yaklaşık 500 bin dolar para istedi ve polislerin banka binasından uzaklaşmadığı sürece rehineleri öldürmeye başlayacağını söylediğini aktardı. 

Saldırganın söz konusu talebinden sonra bankanın çevresindeki güvenlik güçlerinin zırhlı araçları çekildi. 

17 rehineyi serbest bıraktı

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ilerleyen saatlerde talep ettiği 500 bin doları getiren polis ve iki rehineyi yanına alarak bir araçla olay yerinden uzaklaştı, 17 rehineyi ise serbest bıraktı.

Serbest kalan rehinelerden Irakli Kvaratskhelia, sosyal paylaşım sitesinden yayımladığı mesajında, polislerin saldırgana talep ettiği parayı getirmesinden sonra söz konusu rehinelerle ayrıldığını ve diğer rehinelerini ise serbest bıraktığı bilgisini paylaştı. 

Saldırgan ve yanına aldığı 3 rehinenin ne tarafa gittiği henüz bilinmiyor. 

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