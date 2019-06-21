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Dünya

Gürcistan'da Parlamento Başkanı istifa etti

Binlerce kişinin 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine Rus heyetinin katılmasını protestosunun ardından Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze istifa ederek görevinden ayrıldı.

Davit Kachkachishvili   | 21.06.2019
Gürcistan'da Parlamento Başkanı istifa etti

Tiflis

Gürcistan'da binlerce kişinin, dün 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine Rus heyetinin katılmasını protestosunun ardından Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze görevden istifa etti.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Tiflis'te önceki gün açılışı yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesinin dünkü ikinci gün oturumunda, Rus heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, Gürcistan Parlamentosu Başkanlığı koltuğundan oturuma hitap etmesine halkın gösterdiği tepkiye katıldığı bildirildi.

Gürcistan hükümetinin ülkede yüksek demokratik standartları uyguladığı kaydedilen açıklamada, "Bu yüksek standartlara olan sorumluluğun bir yansıması olarak Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze görevinden ayrılacağına yönelik kararı vermiştir." ifadesi kullanıldı. 



Hükümetin, dün parlamento binası karşısında düzenlenen protestoda, emniyet güçleri ile halk arasında çıkan arbedede muhalefeti sorumlu tuttuğu belirtilen açıkalamada, olayların büyümesinde sorumluluğu olan herkesin kanuna göre gereken cezasıyı alacağı aktarıldı. 

Bu arada, istifası partisi tarafından açıklanan Parlamento Başkanı Kobakhidze'nin resmi temaslar için bulunduğu Azerbaycan ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndüğü kaydedildi. 

Tiflis'teki gelişmeler 

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, Rus heyetin 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine katılması ve Rus Milletvekili Gavrilov'un, Parlamento Başkanının makamından konuşmasını yapması nedeniyle protesto için Parlamento önünde toplanmıştı. Göstericiler, dün gece saatlerinde Tiflis'te Parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalışırken, polisle aralarında arbede yaşandı.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri ise protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Emniyet güçleri sabah saatlerine kadar Tiflis caddelerine dağılmış protestocuları gözaltına alma operasyonunu sürdürdü.

Yerel basındaki haberlere göre, olaylarda aralarında polis, protestocu ve gazetecilerin bulunduğu toplam 240 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor.

Dünkü gösteriye katılan muhalefet partilerin liderleri bugün bir açıklama yaparak akşam saatlerinde yine protesto düzenleyeceklerini bildirdi.

Tiflis'te yaşanan olaylar nedeniye Belarus'ta bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ziyaretini yarıda keserek, Tiflis'e döndüğü ifade edildi. 

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