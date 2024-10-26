Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,470.80
BTC/USDT
67,047.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gürcistan'da halk, parlamento seçiminde oy vermeye başladı

Gürcistan'da halk, 11. parlamentoyu seçmek için sandık başına gitmeye başladı.

Davit Kachkachishvili  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Gürcistan'da halk, parlamento seçiminde oy vermeye başladı Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Ülke genelinde kurulan sandıklar, yerel saatle 08.00'de açıldı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, toplam 3 milyon 508 bin 294 seçmen, yeni parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak.

Ülkede 11. parlamento seçimlerinde, 3 milyon 113 bin 747 seçmen ilk kez elektronik teknolojilerle oylamaya katılacak.

Yurt dışında bulunan 95 bin 910 seçmen ise 40 ülkede 67 noktada açılan sandıklarda oylarını kullanacak.

Partiler, parlamentoya girmek için yüzde 5 barajını geçmeye çalışacak

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, yüzde 5 seçim barajını geçmek için yarışacak.

Seçim sonucu, parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek.

Gürcistan'da 2012'deki seçimleri kazanarak iktidara gelen ve son seçimlerde yüzde 48,22 oy alan Gürcü Hayali partisi, 4. kez üst üste galip gelmeye çalışacak.

Farklı suçlamalardan dolayı Gürcistan'da tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğünde kurulan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" ve bu partiden kısa süre önce ayrılan isimlerin yer aldığı partilerin oluşturduğu "Değişim İçin Koalisyon" seçim bloku, iktidar partisinin "en büyük rakipleri" görülüyor.

Sandıklar, saat 20.00'de kapanacak, ardından oy sayımına geçilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi ailelerini ağırladı
Türkiye ve dünya gündemi
AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, And Parlamentosu'nda konuştu
Ankara'da BAE-Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği için resepsiyon verildi

Benzer haberler

Gürcistan'da halk, parlamento seçiminde oy vermeye başladı

Gürcistan'da halk, parlamento seçiminde oy vermeye başladı

Rusya: Kuzey Kore ile stratejik ortaklık anlaşması güvenlik alanında işbirliği içeriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet